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Dünya

Hizbullah'tan İsrail'e, ''askeri üslerin görüntüsü'' ile açık tehdit mesajı

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'e ait stratejik askeri, altyapı ve enerji merkezlerinin havadan çekilen görüntülerini paylaşarak, Lübnan'a saldırması halinde İsrail'in 'pişman' olacağı uyarısını yaptı.

AA23 Haziran 2024 Pazar 01:21 - Güncelleme:
Hizbullah'tan İsrail'e, ''askeri üslerin görüntüsü'' ile açık tehdit mesajı
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Hizbullahın Telegram hesabından, sadece İsrail güvenlik yetkililerin bildiği bazı askeri üsler, yakıt depoları ve İsrail kara sularındaki noktaların koordinatlarını içeren görseller paylaşıldı.

Havadan ve insansız hava aracı çekildiği düşünülen görüntülerde ülkenin farklı bölgelerindeki hedeflerin tam adresleri bulunuyor.

Görüntünün sonunda İsrail'e hitaben "Bizlere kim saldırmayı düşünürse pişman olacaktır." ifadesi yer aldı.

Hizbullah, 18 Haziran'da Lübnan sınırından yaklaşık 25 kilometre mesafede yer alan İsrail'in Hayfa limanı, kenti ve ülkenin kuzeyindeki birçok tesisin 10 dakikalık görüntülerini paylaşmıştı.

  • Hizbullah Hareketi
  • İsrail saldırısı
  • Lübnan güvenliği

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