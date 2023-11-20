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Dünya

Hizbullah'tan İsrail'e ''Burkan füzesi''... 3 askeri nokta vuruldu

Lübnan'daki Hizbullah, sınırda yer alan İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

AA20 Kasım 2023 Pazartesi 11:43 - Güncelleme:
Hizbullah'tan İsrail'e ''Burkan füzesi''... 3 askeri nokta vuruldu
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Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna ait askeri hedeflere düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in sınırdaki Branit askeri noktasına "Burkan füzesi" ile saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Hizbullah, yine sınır üzerinde yer alan Zibdin askeri noktasının da "güdümlü füze ve uygun silahlarla" hedef alındığını belirtti.

Hizbullah, yaptığı bir başka açıklamada da İsrail'in Karantina Tepeleri'ndeki askeri noktasını vurduğunu duyurdu.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 11 Kasım'da yaptığı açıklamada, yarım ton patlayıcı içeren Burkan füzesini kullanmaya başladıklarını söylemişti.

Burkan füzesi, daha önce Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından da kullanılmıştı.

- HİZBULLAH VE İSRAİL ORDUSU ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Hizbullah, çatışmaların başından bu yana 120 kilometrelik sınır hattında yer alan İsrail'e ait 40'tan fazla askeri noktayı hedef alıyor.

İsrail de savaş uçakları ve İHA'larla düzenlediği saldırıların yanı sıra topçu atışlarıyla Hizbullah'ın saldırılarına yanıt veriyor.

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