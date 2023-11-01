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Dünya

Hizbullah'tan İsrail'e darbe: 120 asker vuruldu, 9 tank imha edildi

Lübnan Hizbullah'ı, ülkenin güney sınırlarında gerçekleştirdiği operasyonlarda 120 İsrail askerini vurduklarını, 9 tankı imha ettiklerini ve 1 İHA düşürdüklerini açıkladı

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 06:07 - Güncelleme:
Hizbullah'tan İsrail'e darbe: 120 asker vuruldu, 9 tank imha edildi
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Lübnan'daki Hizbullah Örgütü, ülkenin güney sınırındaki operasyonlarda 120 İsrail askerini vurduklarını, 9 tankı imha ettiklerini ve bir insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu.

Hizbullah'a yakın Lübnan'daki al-Manar tv, İsrail ordusuyla yaşanan 23 günlük çatışmalara ilişkin bilgiler içeren infografik yayımladı.

Buna göre, Hizbullah, 8 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik 105 saldırı düzenledi. Saldırılarda, istihbarat, iletişim, sinyal bozucu sistemler ve 33 radar hedef alındı. Askerleri taşıyan iki araç, iki Hummer ve 9 tank imha edildi, 120 İsrail askeri hedef alındı. Ayrıca 105 askeri bölge vuruldu, 69 iletişim sistemi yok edildi, 140 güvenlik kamerası ve 17 sinyal bozucu sistem imha edildi.

Bir insansız hava aracının düşürüldüğü operasyonlar sayesinde, İsrail'in kuzeyindeki Yahudilere ait 28 yerleşim bölgesi boşaltıldı ve 65 bin yerleşimci, işgal altındaki iç bölgelere gitmek zorunda bırakıldı.

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