İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Haziran 2024 Çarşamba / 29 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3247
  • EURO
    35,1673
  • ALTIN
    2444.79
  • BIST100
    10351
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Hizbullah'tan İsrail'e İHA saldırısı!

İsrail'in kuzey sınırında Hizbullah tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 11 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

AA5 Haziran 2024 Çarşamba 19:53 - Güncelleme:
Hizbullah'tan İsrail'e İHA saldırısı!
ABONE OL

İsrail'in "Kanal 12" televizyonuna konuşan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı Genel Müdürü Eli Bin, Hurfeiş kasabasına düzenlenen saldırıda yaralanan biri ağır 11 kişinin yaralandığını söyledi.

İHA ile düzenlenen saldırıyı İsrail ordusu da doğruladı.

- HİZBULLAH SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen "Al Mayadeen" medya kuruluşunda yayımlanan habere göre, saldırıda İsrail ordusunun Baram Ormanı'na konuşlandırdığı askerler hedef alındı.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen Hizbullah, bölgedeki askeri mevziye çok sayıda patlayıcı yüklü İHA fırlattığını açıkladı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.