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Dünya

Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Birçok askeri hedefe saldırı düzenlendi

Hizbullah Hareketi, dün saha komutanının öldürülmesine misilleme olarak İsrail'in kuzeydeki onlarca hedefine ağır füzeler ve kamikaze insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.

AA13 Haziran 2024 Perşembe 16:32 - Güncelleme:
Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Birçok askeri hedefe saldırı düzenlendi
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Hizbullah yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlenen hava saldırısında öldürülen saha komutanı Talib Sami Abdullah için yeni misilleme saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi.

Açıklamada, İsrail'e ait kuzeyde yer alan el Zaura, Kela, Yoav, Katsia, Nafah, Sahel askeri üslerine yönelik kamikaze İHA, katyuşa ve İran yapımı Falak füzeleriyle saldırı düzenlediği ve hedeflerin tam isabetle vurulduğu aktarıldı.

Ayrıca İsrail'in kuzey komuta merkezi olan David askeri üssü, kuzeydeki istihbarat üssü olan Mişar ve 210'uncu Golan Tugayı'nın bulunduğu Katsavia üssüne de kamikaze İHA'larla saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Öte yandan, Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki bazı ormanlık alanlarda yangın çıktığını duyurdu. Yangının sivil savunma ve itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışıldığı belirtildi.

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