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Dünya

Hizbullah'tan İsrail'e saldırı: 2 asker yaralandı

Lübnan Hizbullahı İsrail'in kuzeyine saldırı düzenledi. Yaşanan çatışmada iki İsrailli askerin hafif yaralandığı bildirildi.

AA5 Temmuz 2024 Cuma 23:52 - Güncelleme:
Hizbullah'tan İsrail'e saldırı: 2 asker yaralandı
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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Lübnan'ın güneyinden Kiryat Şmona yerleşim birimine atılan roketler nedeniyle 2 asker hafif yaralandı.

Haberde ayrıca Lübnan'dan atılan bir roketin de Batı Celile'de Şlomi yerleşim biriminde açık bir alana düştüğü kaydedildi.

Öte yandan Yediot Ahronot gazetesi de Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesinde yer alan Margaliot yerleşim birimine doğru 10 roket atıldığını yazdı.

Gazeteye göre, saldırılarda can kaybı yaşanmadı.

Kanal 12 televizyonu ise İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyinden El-Celil bölgesindeki bazı yerleşim birimlerine doğru yaklaşık 25 roket atıldığını bildirdi.

Hizbullah'tan bir süre önce yapılan açıklamada, Kiryat Şmona ve Batı Celile bölgelerindeki askeri hedeflere saldırı yapıldığı duyurulmuştu.

7 EKİM SONRASI

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusunun 3 Temmuz'da Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey saha komutanı Muhammed Nime Nasır ölmüştü.

Hizbullah da söz konusu saldırıya karşılık olarak 4 Temmuz'da İsrail'in kuzeyine 20 İHA ve yaklaşık 200 roket atmıştı.

  • Lübnan Hizbullahı
  • İsrail saldırı
  • asker yaralandı

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