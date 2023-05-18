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Dünya

Hızlı Destek Kuvvetleri'den açıklama: Hımidti, Sudan'da ateşkes için hazır

Sudan'da ordu ile nisanın ortasından bu yana çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) komutanı Muhammed Hamdan Dagalu'nun danışmanı Yusuf İzzet, '(Dagalu) Hımidti, Sudan'da ateşkes için hazır.' dedi.

AA18 Mayıs 2023 Perşembe 00:46 - Güncelleme:
Hızlı Destek Kuvvetleri'den açıklama: Hımidti, Sudan'da ateşkes için hazır
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Güney Sudan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, HDK komutanı Dagalu'nun danışmanı İzzet'i başkent Cuba'da kabul etti.

İzzet, görüşmede, "Komutan Muhammed Hamdan Dagalu, ateşkese hazır. Bu, başkent Hartum ve diğer bölgelerde insani yardım koridorlarının açılmasına imkan tanıyacak. Ordu komutanı Abdulfettah el-Burhan da aynı şekilde karşılık vermeli." ifadelerini kullandı.

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Mayardit, Sudan halkının iyiliği ve güvenliği için tarafları ateşkese çağırdı.

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Sudan Doktorlar Komitesi, çatışmalarda şu ana kadar 822 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3 bin 215 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Sudan'da ordu ile paramiliter HDK arasında devam eden çatışmaların durması için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucu 11 Mayıs'ta "Cidde Bildirgesi" imzalanmıştı.

Bildirgede, Sudan ordusu ve HDK'nin sivillere zarar verecek herhangi bir saldırıdan uzak duracağı belirtilirken, Sudan halkının çıkarlarının iki taraf için öncelik olduğuna vurgu yapılmıştı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 843 binden fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini ve 259 bin kişinin ise komşu ülkelere geçtiğini bildirmişti.

IOM, "Çatışmaların devam etmesi halinde 1,8 milyon kişinin ülke içinde yerinden olması bekleniyor." değerlendirmesini yapmıştı.

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