Sudan ordusu, Türkiye'den tedarik ettiği Bayraktar TB2 SİHA'larıyla 23 ayı aşkın süredir çatışma içinde olduğu Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) ağır darbe vurdu.

TB2'lerin 4 ayda Sudan'daki iç savaşta dengeleri değiştirmesini şaşkınlıkla takip eden yabancı basın, "Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF), son aylarda, envanterine eklenen önemli bir yenilik olan Türk İHA'ları sayesinde, Hızlı Destek Güçleri'nden (HDK) kritik öneme sahip toprakları geri aldı" ifadelerini kullandı.

Sudan ordusunun TB2 İHA sayısının 8'e çıkardığı bilgisi haberde yer aldı.

TB2'lerin ordunun Hartum'un kuzeyindeki topraklara ve Kuzey Kordofan Eyaleti başkenti El-Obeid'e doğru ilerlemesini hızlandırdığı kaydedildi.

TB2'ler de dahil olmak üzere Türk insansız hava araçlarının düşük maliyetleri, uzun uçuş süreleri ve patlayıcı yük taşıma kabiliyetleri nedeniyle Afrika'daki ordular arasında popüler hale geldiği dile getirildi.

Türk insansız hava araçlarının (İHA) savaş alanını yeniden şekillendirdiğini söyleyen Sudanlı bir askeri yetkili "Savaşın başında birçok askeri üssü kaybettik ve önemli zorluklarla karşılaştık. İHA'ların gelişiyle, HDK'nın üstünlüğü sona erdi. Şimdi karadaki gücümüze denk bir hava desteğine sahibiz" ifadelerini kullandı.