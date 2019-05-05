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İngiltere'nin en büyüğü HMS Queen Elizabeth için görüşmeler başladı

İngiltere Savunma İhale Ajansı Başkanı Stuart Andrew, Hindistan'ın en büyük İngiliz savaş gemisi HMS Queen Elizabeth'in bir taklidini yapma planı için görüşmeler gerçekleştirdiğini doğruladı.

  • star.com.tr
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Andrew yaptığı açıklamada, Hindistan'ın HMS Queen Elizabeth gemisinin taklidini yapmak için, İngiltere ile müzakerelere başladığını söyledi.
 
Hindistan'ın  65 bin tonluk İngiliz uçak gemisi INS Vishal'in ayrıntılı planlarını alarak yeni bir versiyonunu 2022 yılına kadar üreteceği belirtiliyor.
 
Kaynaklar Hindistan heyetinin Queen Elizabeth'in yapıldığı İskoçya'daki uçak gemisi Rosyth Tersanesi'ni de ziyaret ettiğini belirtiyor.
 
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İngiliz havacılık devi BAE Systems Sözcüsü, ''Hindistan ile müzakereler başladı. Tasarımda Hindistan donanmasının ihtiyaçları doğrultusunda değişiklikler yapılabilir.'' dedi.
 
Anlaşma imzalanırsa, Birleşik Krallık savaş gemisinin yeni versiyonu Hindistan'da inşa edilecek.
 
Mirror'a konuşan Andrew, ''Hindistan ile çeşitli ekipman ve yetenek konularında düzenli olarak görüşüyoruz. Daha fazla yorum yapmak uygun olmaz” dedi.
 
Anlaşmanın sağlanması halinde İngiltere'nin en büyük gemisi Queen Elizabeth'in taklidi olacak gemi, 2004'te Rusya'dan alınan 45.000 tonluk INS Vikramaditya gemisi ve şu anda yapım aşamasında olan 40.000 tonluk INS Vikrant’a katılacak

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