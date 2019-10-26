Hokkabaz Üniversitesi!
Dünyanın ilk hokkabaz eğitecek yüksek okulu Fransa’da açıldı. Hokkabaz Üniversitesi, 15 bin avroya 550 saat eğitimle diplomalı illüzyonistler yetiştirecek.
Fransa, dünyada bir ilke imza atarak bu alanlara ilgisi olan öğrencilerin liseden mezun olduktan sonra gidebileceği bir hokkabazlık yüksek okulu faaliyete girdi. İki yılda toplam 550 saat eğitim verecek okulu bitiren ‘çırak hokkabazlar’ devlet tarafından tanınan bir diploma ile iş dünyasında çalışma fırsatı arayabilecek.
Diplomalı sihirbazlar
Okulun kurucuları olan hokkabaz baba ve kız, Euronews’e verdikleri demeçte, bu eğitimin devlet tarafından tanınmasının çok önemli olduğunu söyledi. Verilecek 550 saatlik eğitimin sadece sektöre girmek için bir adım olacağını belirten ikili, sonrasında gerçekten bir illüzyonist ya da hokkabaz olabilmek için öğrencilerin neredeyse 3 bin saat daha çalışmaları gerekeceğinin altını çizdi. Diplomanın Çalışma Bakanlığı tarafından tanınması tiyatro, dans ya da sirk eğitiminde olduğu gibi öğrencilerin devlet yardımlarından da faydalanmalarını sağlıyor. Fakat buna rağmen vergiler dışında öğrencilerin hokkabaz olmak için iki yıl süresince ödeyeceği toplam miktar neredeyse 15 bin avroya yaklaşıyor.
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