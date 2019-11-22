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Hollanda Başbakanı Rutte: DEAŞ'lıları mecbur almak zorundayız

Hollanda Başbakanı Rutte, terör örgütü DEAŞ üyelerini, Türkiye'de ya da Erbil'de Hollanda misyonlarına başvurdukları takdirde mecbur geri almak zorunda olduklarını söyledi.

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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Hollanda'dan giden DEAŞ'lıların ve çocuklarının ülkeye geri getirilmesine ilişkin, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 
 
DEAŞ'lıların bulundukları bölgede yargılanması taraftarı olduğunu belirten Rutte, "DEAŞ'lılar Türkiye’de ya da Erbil’de Hollanda misyonlarına başvurdukları takdirde mecbur almak zorundayız. Bu hafta bu gerçekleşti zaten." dedi.
 
Rutte, DEAŞ'lıların çocuklarının bulunduğu durumun "çok korkunç" olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:
 
"Fakat onlar da büyüdüğü zaman risk oluşturabilir. 1 ve 2 yaşındaki bebeklerden değil ileri yaşta olan çocuklardan bahs ediyorum. Çocukların velileri ilk etapta kendileri ölümcül olan tehlikeli bir bölgede teröre destek vermek için gitme kararı aldı ve çocuklarını da bu ortamda bulunmaya maruz bıraktı. Bu velilerin sorumluluğudur, benim değil. O çocukları Suriye'ye ben göndermedim."
 
Gelecekte başka DEAŞ'lının ülkeye gelmeyeceği garantisini hiç bir zaman veremeyeceğini ifade eden Rutte, diğer AB ülkeleri ile yoğun iletişim halinde olduklarını ve onların bu konuda nasıl bir yol haritası çizdiklerine de baktıklarını dile getirdi.
 
Hollanda'da Lahey Mahkemesi 11 Kasım'da, hükümetin Suriye'nin kuzeydoğusundaki gözaltı kamplarında bulunan terör örgütü DEAŞ'lıların çocuklarının hızla geri getirilmesi için her türlü çabayı göstermesi gerektiğine karar vermişti.
 
Yüksek mahkeme ise bugün, hükümetin buna zorunlu olmadığına hükmederek, bunun kararını hakimin değil hükümetin kendisinin vermesi gerektiğini açıklamıştı.

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