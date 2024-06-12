Hollanda Başbakanı Rutte'dan İsrail'e çağrı: Planı kabul et

Berlin'de katıldığı Ukrayna İyileştirme Konferansı'nda AA muhabirlerine açıklama yapan Rutte, İsrail'e kararı kabul etmesi çağrısında bulunarak "Bu kararı tümüyle destekliyorum." dedi.

Artık tüm dünyanın, İsrail hükümetinin planı kabul etmesini ve Refah'taki askeri operasyonlarını derhal durdurmasını beklediğini vurgulayan Rutte, Amerikalılar tarafından sunulan ateşkes planının aslında İsrail'in kendisinden geldiğini ancak İsrailli liderlerin, bugüne kadar bunu açıkça desteklemediğini söyledi.

Rutte, "Bunun Amerika'nın teklifinden çok İsrail'in ateşkes önerisi olduğunu söyleyebilirim. Bazen İsrailliler ne önerdiklerinden tam emin olamıyorlar ama bunun sonuçta onların teklifi olduğunu biliyorum, bu da aslında daha iyi." diye konuştu.

Başbakan Rutte, Hamas'ın BM Güvenlik Konseyi kararına çok olumlu tepki verdiğini öğrendiğini, bunu da büyük memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

İsrail hükümetine mesajının, aslında kendilerinin teklif ettiği bu ateşkes önerisini resmen kabul etmeleri olduğuna işaret eden Başbakan Rutte, "Kendilerinin de bildiği gibi bu, aslında onların teklifi. Evet, sanırım artık tüm dünya, İsrail'den kendisinin önerdiği şeyi kabul etmesini bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "REFAH'TAKİ DURUMDAN ÇOK ENDİŞELİYİZ"



Rutte, Refah'ta "felaket" niteliğindeki insani durumla ilgili derin endişelerini dile getirerek "derhal ateşkes" çağrısını yineledi.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısını kınarken İsrail'in kendisini savunma hakkına sahip olduğunu yineleyen Rutte, aynı zamanda Tel Aviv'in uluslararası yükümlülükleri olduğunu ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Başbakan, "Elbette Refah'taki durumdan çok endişeliyiz çünkü orada 1,5 milyon insan yaşıyor ve oraya yapılacak herhangi bir askeri operasyon çok büyük can kaybına yol açabilir." dedi.

Rutte, "Uluslararası Adalet Divanının, Refah operasyonunun derhal sona ermesi gerektiğini, hemen bitmesi gerektiğini söylediğini unutmayın. Bunu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da söyledim." ifadesini kullandı.

- "AB ÜLKELERİNİN OLDUKÇA UYUMLU VE AYNI FİKİRDE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"



Avrupa Birliği ülkelerinin, BM destekli Gazze ateşkes planına destek verdiklerini belirten Rutte, bunun uygulanması için İsrail ve Hamas'tan gerekli adımları atmalarını beklediklerinin altını çizdi.

Rutte, şunları kaydetti:

"AB, bu konuda her zaman tek bir fikirde değildi ancak burada, bu son ateşkes önerisi konusunda AB ülkelerinin oldukça uyumlu ve aynı fikirde olduğunu düşünüyorum ve bildiğim kadarıyla hiçbir ülke çekimser kalmıyor ya da fikir ayrılığı taşımıyor. Hepimiz, İsrail ve Hamas'ı bu barış önerisini hemen uygulamaya çağırıyoruz."