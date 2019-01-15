İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4516
  • 6,2286
  • 225.804
  • 92.865
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hollanda büyükelçisi, İran dışişleri bakanlığına çağrıldı

İran, Hollanda'nın Tahran Büyükelçisi Jacques Louis Werner'i bir grup 'ayrılıkçı' tarafından İran'ın Lahey'deki büyükelçiliğine saldırı düzenlenmesiyle ilgili çağrıldığını açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran dışişleri bakanlığı internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Werner'e 1961 Viyana Sözleşmesi'nin hatırlatıldığını diplomatların korunmasıyla ilgili Hollanda emniyet güçlerinin daha kararlı davranması gerektiği belirtildi.

Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi (ASMLA) üyesi olduğu belirtilen bir grup gösterici Çarşamba günü İran'ın Lahey Büyükelçiliğine saldırmış, büyükelçilik binasına taş atan ve binanın etrafındaki demir parmaklıklardan içeri girmeye çalışan göstericilerden 4'ü gözaltına alınmıştı.

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

20 bin sözleşmeli öğretmen alıanacak

20 bin sözleşmeli öğretmen alıanacak

Japonya, İsrail ile iş birliği yapacak

Japonya, İsrail ile iş birliği yapacak

İş birliği protokolü imzalandı

İş birliği protokolü imzalandı

Apple'a iyi haber: Reddedildi

Apple'a iyi haber: Reddedildi

Başkan adayının bozkurt işareti Akşener'i kahkahaya boğdu

Başkan adayının bozkurt işareti Akşener'i kahkahaya boğdu

Türk vatandaşı ABD'de 22 dolar için öldürüldü

Türk vatandaşı ABD'de 22 dolar için öldürüldü

Arap ülkelerinin silahlanma yarışı

Arap ülkelerinin silahlanma yarışı

Trump'a tepki: Senin doların varsa, Türk milletinin imanı var

Trump'a tepki: Senin doların varsa, Türk milletinin imanı var
 

POPÜLER HABERLER

Bahçeli: CHP, YSK´yı tanımıyorsa buyursun seçime de katılmasın

Bahçeli: CHP, YSK´yı tanımıyorsa buyursun seçime de katılmasın

Pendik Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Pendik Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay!

Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA