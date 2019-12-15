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Hollanda' da İslamofobik otel!

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Uluslararası Fuar Merkezi RAİ yakınında bulunan Nhow Hotel’de her gün çok sayıda insan tarafından kullanılacak holün zeminine, Kur’an’dan ayetin yazılı olduğu panonun yerleştirildiği ortaya çıktı.

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Skandal olayla ilgili olarak Türklerin kurduğu DENK Partisi harekete geçti. DENK Partisi’nin Amsterdam Belediye Meclisi Üyesi Numan Yılmaz, yerel televizyon kanalı AT5’e yaptığı açıklamada, Kur’an’dan bir metnin yerde yer almasının kabul edilemeyeceğini, otelin bu metni örneğin bir duvara asarak sorunu bir an önce çözeceğini umduğunu belirtti. Nhow Hotel, olayla ilgili araştırma başlatıldığını duyurdu.

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