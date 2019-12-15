Hollanda' da İslamofobik otel!

Skandal olayla ilgili olarak Türklerin kurduğu DENK Partisi harekete geçti. DENK Partisi’nin Amsterdam Belediye Meclisi Üyesi Numan Yılmaz, yerel televizyon kanalı AT5’e yaptığı açıklamada, Kur’an’dan bir metnin yerde yer almasının kabul edilemeyeceğini, otelin bu metni örneğin bir duvara asarak sorunu bir an önce çözeceğini umduğunu belirtti. Nhow Hotel, olayla ilgili araştırma başlatıldığını duyurdu.