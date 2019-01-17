Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'tan Türkiye açıklaması
Arnavutluk ziyareti yapan Blok, Hollandalı gazeteci Johanna Cornelia Boersma’nın sınır dışı edilmesine ilişkin bir soruya: 'Hollandalı gazetecinin sınır dışı edilmesiyle ilgili yakın temas içerisindeydik' cevabı verdi
- AA
Arnavutluk ziyaretince Hollandalı gazeteci Johanna Cornelia Boersma’nın sınır dışı edilmesine ilişkin bir soruyu cevaplayan Blok, "Dışişleri Bakanlığımız dün Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile yakın temas içerisindeydi. Bahsi geçen gazeteciye biz de yardımımızı sunduk ve bu sınır dışına neden olan sebepler ile ilgili yakın temas halinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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