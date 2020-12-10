star.com.tr 10 Aralık 2020 Perşembe 20:07 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 20:09

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesi (AIVD), Rus Dış İstihbarat Servisi'nden memurların da dahil olduğu bir casusluk ağını açığa çıkarmak için başarılı bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Lahey'deki büyükelçiliğin yapay zeka, yarı iletkenler ve nanoteknoloji hakkında veri topladığını söyledi.

AIVD, ajanların Rus büyükelçiliğinde çalıştığını ve diplomatik akreditasyona sahip olduğunu bildirdi. "İstihbarat toplayarak ve bu bilgileri casusluğu açığa çıkarmak için kullanarak ülkemizin stratejik çıkarlarını koruyoruz" şeklinde konuşan AIVD Genel Müdürü Erik Akerboom, "Bu şekilde, burada yaptığımız gibi, bu casusluk girişimlerini engelleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın bilim ve teknoloji sektörünü hedef alan iki Rus casusun ortaya çıkarılmasıyla birlikte iki ülke arasındaki halihazırda gergin olan ilişkileri daha da bozabileceği düşünülüyor.

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