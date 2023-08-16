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Dünya

Hollanda ekonomisi küçülmeye devam ediyor

Hollanda ekonomisi, yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de küçülerek resesyona girdi.

AA16 Ağustos 2023 Çarşamba 12:29 - Güncelleme:
Hollanda ekonomisi küçülmeye devam ediyor
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Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), 2023 yılı ikinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.

Verilere göre, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 daralan Hollanda ekonomisi, ikinci çeyrekte de yüzde 0,3 küçüldü.

Böylece Avrupa'nın en önemli ekonomileri arasında yer alan Hollanda, durgunluğa, yani resesyona girmiş oldu.

Hollanda'da mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2023'ün ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 0,3 azaldı.

Tüketici harcamaları ve ihracattaki gerileme nedeniyle Hollanda, Kovid-19 salgınının başından beri ilk defa resesyona girdi.

Ülkede gıda ve enerji fiyatlarındaki artış enflasyonu hızla yükseltmiş, ekonomik faaliyetleri yavaşlatmıştı.

  • Hollanda ekonomisi
  • küçülme
  • resesyon

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