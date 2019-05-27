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Hollanda, Eurovision’u kazandığına ‘bin pişman’

Turistlerin aşırı ilgisinden ‘bunalan’ Hollandalı yetkililer, ülkenin bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazanmasıyla adeta hüsrana uğradı. 2020 yılında Amsterdam’da yapılması gereken yarışmayı başka bir şehrin düzenlemesini teklif eden yetkililer, ülkelerinin biraz daha reklama ihtiyacını olmadığını vurguladı.

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Hollanda ulusal turizm kurulu (NBTC), başkent Amsterdam’da halihazırda turist akınıyla boğuşmakta zorlandıklarını ve Eurovision Şarkı Yarışması’nın da duruma ‘yardımcı olmayacağını’ düşünüyor.
Duncan Laurence'ın seslendirdiği Arcade şarkısı ile bu yıl yarışmayı kazanan Hollanda’nın önümüzdeki yıl Eurovision’a ev sahipliği yapması gerekiyor. Ancak yetkililer, yarışmayı başka bir şehre topu atmak istiyor.
 
‘Her şeyin Amsterdam ile ilgili olmadığını’ savunan yetkililer yarışma için Rotterdam, Arnhem ve Maastricht’i seçenek olarak ileri sürüyor.
 
Şimdilik Rotterdam, Arnhem, Lahey, Maastricht, Utrecht ve Leeuwarden şehirleri organizasyona ev sahipliği yapmaya hazır.
 
AMSTERDAM, RED LIGHT’I BİLE KAPATMAYA HAZIR
 
Başkent Amsterdam’a gelen turistlerin sayısı 2005 yılında 11 milyonken, bu sayı 2016’da 18 milyona çıktı. Hollandalı yetkililer, ziyaretçi sayısının 10 yıl içinde 29 milyona çıkacağını tahmin ediyor.
Amsterdam'da yetkililer de aşırı kalabalıkla mücadele etmek ve çalışanların koşullarını geliştirmek adına ünlü Red Light District'e yapılacak turistik turları yasaklamaya hazırlanıyor.
 
Hollanda’da turizm kurulu  ise daha önce ülkenin aşırı kalabalık olduğunu ve turistlerin ziyaret ettiği yerleri bozduğunu belirterek ülkenin turistik açıdan tanıtımını yapmaya son vereceklerini duyurmuştu.
 
Ayrıca ülkenin alametifarikası lale tarlalarını da selfie meraklısı ziyaretçilerden korumak için bir dizi önlem almıştı. Lalelerin ezilmesinden bıkan Hollandalılar, tarlaları bariyerle çevirip, lalelerin yakınında selfie çekerken ‘yapılması ve yapılmaması gerekenler’i anlatan bir rehber hazırlamıştı.
 
(Sputnik)

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