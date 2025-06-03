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Dünya

Hollanda hükümetinde kriz... Irkçı Wilders'in planı tutmadı

Hollanda'da ırkçı ve İslam düşmanı Wilders'in sığınmacılara yönelik planına destek verilmedi. Bu gelişme üzerine Wilders, 'Sığınmacı planlarımıza imza atılmadı. PVV koalisyondan ayrılıyor.' ifadelerini kullandı. Wilders, sınırların güvenliğini sağlamak ve devriye amacıyla orduyu görevlendirmek, mülteci konaklama tesislerini kapatmak ve tüm Suriyeli mültecileri evlerine göndererek göçü azaltmaya yönelik 10 maddelik bir plan sunmuştu.

IHA3 Haziran 2025 Salı 11:37 - Güncelleme:
Hollanda hükümetinde kriz... Irkçı Wilders'in planı tutmadı
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Hollanda'da aşırı sağcı lider Geert Wilders, sığınmacılara ilişkin planlarına destek verilmediğini belirterek Özgürlük Partisi'nin (PVV) iktidar koalisyonundan ayrılacağını duyurdu.

Hollanda'da aşırı sağcı Geert Wilders'in Özgürlük Partisi (PVV) hakimiyetindeki koalisyon hükümetinde kriz patlak verdi. Geert Wilders sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koalisyon ortaklarının geçtiğimiz hafta sığınmacı göçünün durdurulması konusunda kendisine destek vermediğini ifade etti.

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Wilders, partisi PVV'nin iktidar koalisyonundan ayrılacağını belirtti. Wilders paylaşımında, "Sığınma planlarımıza imza atılmadı. PVV koalisyondan ayrılıyor" ifadelerini kullandı.

Başbakan Dick Schoof'un günün ilerleyen saatlerinde istifasını Hollanda Kralı Willem Alexander'a sunması bekleniyor.

GÖÇ PLANINA DESTEK İSTEMİŞTİ

Wilders geçtiğimiz hafta düzenlediği bir basın toplantısında, sınırların güvenliğini sağlamak ve devriye amacıyla orduyu görevlendirmek, mülteci konaklama tesislerini kapatmak ve tüm Suriyeli mültecileri evlerine göndererek göçü azaltmaya yönelik 10 maddelik bir plan sunmuştu. Wilders dün diğer 3 parti liderinden plana "imzalarını atmalarını" ve birkaç hafta içinde bazı önlemlerin hayata geçirilmesini sağlamalarını istemiş, aksi takdirde çekileceğini belirtmişti.

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Hollanda'da geçtiğimiz Temmuz ayında kurulan koalisyon hükümetinin çökmesi durumunda birkaç ay içinde yeni seçimlere gidilebilir.

  • wilders
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  • hollanda
  • aşırı sağ

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