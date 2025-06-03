Hollanda'da aşırı sağcı lider Geert Wilders, sığınmacılara ilişkin planlarına destek verilmediğini belirterek Özgürlük Partisi'nin (PVV) iktidar koalisyonundan ayrılacağını duyurdu.
Hollanda'da aşırı sağcı Geert Wilders'in Özgürlük Partisi (PVV) hakimiyetindeki koalisyon hükümetinde kriz patlak verdi. Geert Wilders sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koalisyon ortaklarının geçtiğimiz hafta sığınmacı göçünün durdurulması konusunda kendisine destek vermediğini ifade etti.
Başbakan Dick Schoof'un günün ilerleyen saatlerinde istifasını Hollanda Kralı Willem Alexander'a sunması bekleniyor.
Wilders geçtiğimiz hafta düzenlediği bir basın toplantısında, sınırların güvenliğini sağlamak ve devriye amacıyla orduyu görevlendirmek, mülteci konaklama tesislerini kapatmak ve tüm Suriyeli mültecileri evlerine göndererek göçü azaltmaya yönelik 10 maddelik bir plan sunmuştu. Wilders dün diğer 3 parti liderinden plana "imzalarını atmalarını" ve birkaç hafta içinde bazı önlemlerin hayata geçirilmesini sağlamalarını istemiş, aksi takdirde çekileceğini belirtmişti.