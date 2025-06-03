Hollanda'da aşırı sağcı lider Geert Wilders, sığınmacılara ilişkin planlarına destek verilmediğini belirterek Özgürlük Partisi'nin (PVV) iktidar koalisyonundan ayrılacağını duyurdu.

Hollanda'da aşırı sağcı Geert Wilders'in Özgürlük Partisi (PVV) hakimiyetindeki koalisyon hükümetinde kriz patlak verdi. Geert Wilders sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koalisyon ortaklarının geçtiğimiz hafta sığınmacı göçünün durdurulması konusunda kendisine destek vermediğini ifade etti.

İslam düşmanı Wilders'in Mossad bağlantılı bakan planı suya düştü Wilders, partisi PVV'nin iktidar koalisyonundan ayrılacağını belirtti. Wilders paylaşımında, "Sığınma planlarımıza imza atılmadı. PVV koalisyondan ayrılıyor" ifadelerini kullandı.

Başbakan Dick Schoof'un günün ilerleyen saatlerinde istifasını Hollanda Kralı Willem Alexander'a sunması bekleniyor.

GÖÇ PLANINA DESTEK İSTEMİŞTİ

Wilders geçtiğimiz hafta düzenlediği bir basın toplantısında, sınırların güvenliğini sağlamak ve devriye amacıyla orduyu görevlendirmek, mülteci konaklama tesislerini kapatmak ve tüm Suriyeli mültecileri evlerine göndererek göçü azaltmaya yönelik 10 maddelik bir plan sunmuştu. Wilders dün diğer 3 parti liderinden plana "imzalarını atmalarını" ve birkaç hafta içinde bazı önlemlerin hayata geçirilmesini sağlamalarını istemiş, aksi takdirde çekileceğini belirtmişti.