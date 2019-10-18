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Hollanda, Irak'taki askerlerinin görev süresini uzattı

Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ta konuşlu askerlerinin görev süresinin uzatıldığı bildirildi.

  • AA
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Hollanda'nın, Irak'ta konuşlu askerlerinin görev süresinin uzatıldığı bildirildi.
 
Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik gerekçesiyle Irak'ta bulunan askeri birliklerin görev sürelerinin 2021 sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
 
Açıklamada, terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçleri içinde yer alan 60 askerin, Kuzey Irak ve Bağdat'ta, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Peşmergeleri ve Irak askerlerini eğitmeye devam edeceği ifade edildi.
 
Hollanda'nın ayrıca, Irak'taki NATO görevi için sivil uzmanlar ve 20 asker ile destek vermeye ve Irak İçişleri Bakanlığını destekleyen AB Danışma Misyonuna da katkıda bulunmaya devam edeceği kaydedildi.

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