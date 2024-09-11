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Dünya

Hollanda, İran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Hollanda, İran'ın, Rusya'ya balistik füze ihracatını şiddetle kınadığını ve İran'ın Lahey Büyükelçisini, Dışişleri Bakanlığına çağırdığını bildirdi.

AA11 Eylül 2024 Çarşamba 17:43 - Güncelleme:
Hollanda, İran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
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Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hollanda, İran'ın Rusya'ya balistik füze tedarik etmesini kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Rusya'ya balistik füze ihracatı için "Avrupa'nın güvenliği açısından acil sonuçlar doğuracak ciddi bir tırmanmadır." ifadesine yer veren Veldkamp, bu nedenle İran'ın Lahey Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdığını belirtti.

Veldkamp, "Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına verilecek her türlü destek tamamen ters etki yaratacaktır." diyerek İran'a yönelik yeni yaptırımları destekleyeceğini kaydetti.

Yeni İran hükümetinin Avrupa'yla daha yakın ilişkiler kurmak istediğini hatırlatan Veldkamp, paylaşımında "Hollanda, yeni ve güçlü AB yaptırımlarını kuvvetle savunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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