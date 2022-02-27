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Dünya

Hollanda kraliyet hava yolu şirketi KLM, Rusya'ya tüm uçuşlarını iptal etti

Hollanda kraliyet hava yolu şirketi KLM, bir hafta boyunca planlanan tüm Rusya uçuşlarını iptal etti.

AA27 Şubat 2022 Pazar 00:57 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 00:57
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KLM'den yapılan yazılı açıklamada, bir hafta süresince Rusya üzerinden başka noktalara uçuş yapmayacakları belirtildi.

Açıklamada, 7 gün için planlanan tüm Rusya uçuşlarını iptal etme kararı aldıkları kaydedildi.

Uygulanan yeni yaptırımlar nedeniyle artık Rusya'ya uçak yedek parçalarının alınmasına izin verilmediğinden dolayı böyle bir kararın alındığı aktarıldı.

Bu şekilde uçuşların güvenliğinin sağlanamayacağı ifade edildi.

Rusya üzerinden başka bir noktaya planlanan uçuşlar için alternatifler arandığı bilgisi paylaşıldı.

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