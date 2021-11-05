Hollanda mahkemesi kararı bozdu! 50 milyar dolar Rusya'nın cebinde kalacak

AA 5 Kasım 2021 Cuma 16:20 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 16:20

Rusya'nın temyiz mahkemesi kararına üç nedenden yaptığı itirazı inceleyen Yüksek Mahkeme, bu itirazlardan birini kabul ederken ikisini reddetti.

Yüksek Mahkeme kararında, Yukos'un eski hissedarlarının tahkim sürecinde usulsüzlük yaptıkları şeklindeki Rus hükümetinin itirazlarının Lahey temyiz mahkemesi tarafından dikkate alınmadığı ve yeterince araştırılmadığı gerekçesiyle tazminat kararını bozdu.

Karara göre bundan sonraki aşamada, davayı Amsterdam temyiz mahkemesi ele alacak.

DAVA 2014'TEN BERİ SÜRÜYOR

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2014 yılında verdiği kararda, Rusya'nın hukuk sistemini manipüle ettikleri ve Yukos'un patronu Mihail Hodorkovski'nin hapse girmesine yol açarak şirketi iflasa zorladığı gerekçesiyle Yukos'un eski 3 hissedarına 50 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.

Rusya, bu karara Lahey Bölge Mahkemesinde itiraz etti ve mahkeme 2020 yılındaki kararında Rusya'nın Yukos'un eski hissedarlarına tazminat ödemesine hükmeden kararı onamıştı.

Rusya onama kararını Hollanda Yüksek Mahkemesine taşımıştı.

Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de (AİHM) 2011'de verdiği kararda, Rusya'nın "Yukos'un avukatlarına savunma için gerekli zamanın verilmediği" gerekçesiyle adil yargılanma hakkını ihlal ettiğine hükmetmişti.

HODORKOVSKİ 10 YIL HAPİS YATMIŞTI

Eski Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Yukos'u, Rusya'nın en büyük özel petrol şirketine dönüştüren Mihail Hodorkovski bir dönem Rusya'nın en zengin iş adamıydı. Ancak Hodorkovski dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığından yargılandığı davada suçlu bulunarak 10 yıl hapis yattı.

Ünlü iş adamı Rusya lideri Vladimir Putin'in imzaladığı özel af kararnamesiyle hapisten çıkmıştı.

Yukos'un iflas etmesinin ardından hisselerinin çoğunu devlete ait Rosneft şirketi devralmıştı.