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Dünya

Hollanda, Omicron varyantı nedeniyle ek önlemler aldı

Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Omicron varyantının yayılımını azaltmak için bazı seyahat kısıtlamaları getirildi.

AA20 Aralık 2021 Pazartesi 12:42 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 12:42
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Hollanda hükümetinden yapılan açıklamada, Kovid-19'un Omicron varyantının yayılmasını durdurabilmek için ek önlemler alındığı belirtildi.

Buna göre 22 Aralık itibariyle AB ve Schengen bölgesi dışından Hollanda'ya seyahat edecek 12 yaşından büyük tüm yolcular, negatif test sonucunu ibraz etmek zorunda olacak.

Aşı pasaportuna sahip yolcular da Shengen bölgesi dışından Hollanda'ya seyahat edebilmek için uçuştan 48 saat önce yapılmış negatif PCR test sonucu veya 24 saat önce yapılmış negatif antijen test sonucu sunacak.

- İNGİLTERE'DEN GELEN YOLCULARA ZORUNLU KARANTİNA

İngiltere'nin de içinde bulunduğu çok yüksek riskli ülkelerden Hollanda'ya gelen yolcular için 10 günlük zorunlu karantina uygulanacak.

Çok yüksek riskli ülkelerden gelen yolcular, aşı pasaportuna sahip olsalar dahi zorunlu karantinaya girecek.

Zorunlu karantinanın 5. gününden sonra yapılacak testin negatif çıkması durumunda 10 günlük süre dolmadan karantina uygulaması sona erecek.

Hollanda hükümetinin Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Esvatini, Malavi, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'ye getirdiği seyahat yasağının ise devam ettiği belirtildi.

Hollanda dün yürürlüğe giren önlemlerle 14 Ocak'a kadar tam kapanma uygulamasına geçmişti.

  • Hollanda
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