Hollanda ve Almanya'dan Ukraynalı çocukların kaçırılmasına tepki

Alman Bakan Baerbock, Hollanda ziyareti sırasında mevkidaşı Hoekstra'yla ortak basın toplantısı düzenledi.

Her iki bakan, Moskova yönetiminin savaşın başından bu yana çok sayıda Ukraynalı çocuğu Rusya'ya veya Rusların idaresindeki bölgelere kaçırdığını belirtti.

Baerbock, ailelerinin ve yakınlarının çocuklarının nerede olduğunu bilmediklerini ve korktuklarını anlatarak, "Rusya bu çocukların akıbetinden sorumlu tutulmalı." dedi.

Ukraynalı çocukların evlerinden ya da kaldıkları yurtlardan rızaları dışında alındığını dile getiren Baerbock, "Bu çocuklar kaçırıldı." diye konuştu.

Baerbock, bu konu üzerine Hollanda, Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'yle (UCM) birlikte çalışacaklarını kaydetti.

Hollandalı Bakan Hoekstra ise Rusya'nın kaçırdığı çocukları geri vermesi gerektiğini belirterek, "Rusların bu bilinçli politikası aileleri dağıtıyor ve çocukları travmaya sürüklüyor." ifadesini kullandı.

- Saldırı suçu

Rus liderlerin Ukrayna'da işlediği suçları soruşturmak için "özel mahkeme" kurulması planını desteklediğini ifade eden Baerbock, UCM'nin kurucu anlaşması Roma Statüsü'nün sadece saldırılan devletin Mahkemeye taraf olması durumunda yargı yetkisine sahip olacağı şekilde güncellenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Baerbock, Rusya'nın "saldırı suçu"nun araştırılması için Hollanda ve Almanya'nın ortaklaşa bir komisyon kurmak için çalışacaklarını aktardı.

- AB'NİN "ÖZEL MAHKEME" TEKLİFİ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 30 Kasım 2022'de, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği suçları soruşturmak için "özel mahkeme" kurulmasını teklif etmişti. UCM Başsavcısı Kerim Han ise 5 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Mahkemenin Ukrayna'da işlenen savaş suçlarını soruşturmaya yetkili ve elverişli olduğunu belirterek, yeni bir özel mahkeme kurulmasını desteklemediğini vurgulamıştı.

UCM'nin yargı yetkisindeki diğer suçların aksine, "saldırı suçu"nun kovuşturulabilmesi için hem mağdur devletin, hem de saldıran devletin Mahkemeye taraf olması gerekiyor.