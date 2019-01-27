Hollanda Venezuela'da erken seçim ilan edilmezse Guaido'yu tanımaya hazır

Bakan Blok, yaptığı yazılı açıklamada, "Eğer 8 gün içerisinde özgür, şeffaf ve demokratik seçim ilan edilmezse Hollanda da Juan Guaido’yu Venezuela'nın geçici başkanı olarak tanımaya hazır." dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) erken seçimle ilgili Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yaptığı uyarıyı hatırlatan Blok, Venezuelalıların kendi geleceği konusunda özgür şekilde karar vermeleri gerektiği yönünde açıklamalarda bulunan Almanya, Fransa, İngiltere ve İspanya'ya katıldıklarını ifade etti.

Daha önce Almanya, İngiltere, Fransa ve İspanya’dan da benzer açıklamalar gelmişti.

Venezuela'da hafta içi muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere neden olmuştu. Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve ABD başta olmak üzere aralarında Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala'nın da olduğu bazı ülkeler tarafından Guaid "geçici devlet başkanı" olarak tanınmıştı. Türkiye, Meksika, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.