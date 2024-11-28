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Dünya

Hollanda yönetimi, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemine ait 3 fırlatma rampasını teslim etti

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Hollanda yönetiminin Kiev'e ABD yapımı Patriot hava savunma sistemine ait 3 fırlatma rampasını teslim ettiğini açıkladı.

AA28 Kasım 2024 Perşembe 17:08 - Güncelleme:
Hollanda yönetimi, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemine ait 3 fırlatma rampasını teslim etti
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Umerov X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun bugün Ukrayna'ya yoğun füze ve İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

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"VERDİKLERİ DESTEK İÇİN MİNNETTARIM"

Paylaşımında, Hollanda hükümetinin kararıyla Ukrayna'ya Patriot sistemine ait 3 fırlatma rampasının teslim edildiğini bildiren Umerov, "(Hollanda Savunma Bakanı Ruben) Brekelmans'a ve Hollanda hükümetine hava savunma sistemlerimizi güçlendirmek için verdikleri destek için minnettarım." ifadesini kullandı.

Almanya'dan Patriot kararı

"HALKIMIZI KORUMAK İÇİN CESUR KARARLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Umerov, Ukrayna'nın kendini savunması için hava savunma sistemlerinin önemine vurgu yaparak, "Bunu (Rus saldırılarını) ancak müttefiklerimizle birlikte durdurabiliriz. Halkımızı korumak için cesur kararlara ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

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