Hollanda'da 10 asker uyuşturucu kaçakçılığından gözaltına alındı

Kraliyet Polisinden yapılan yazılı açıklamada, bu sabah farklı noktalarda yapılan operasyonlarda 9'u görevde 1'i emekli toplam 10 askerin gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonun askerlerden birinin festival sırasında uyuşturucu kullanmasının ardından yürütülen soruşturmayla başladığı kaydedildi.

Yakalanan askerin telefonunda yapılan incelemeler neticesinde çok sayıda askerin görev saatleri dışında uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik faaliyetlerde bulunduğunun belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, emekli askerin evinde, görevdekilerin Doorn, Amersfoort, Hilversum, Oirschot ve Schaarsbergen'deki kışlalarda, bir askerin ise Almanya'da eğitim sırasında gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturmanın Arnhem savcılığı tarafından yürütüldüğü belirtildi.