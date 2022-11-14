İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2022 Pazartesi / 20 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6125
  • EURO
    19,2326
  • ALTIN
    1058.2
  • BIST100
    4570.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hollanda'da 10 asker uyuşturucu kaçakçılığından gözaltına alındı
Dünya

Hollanda'da 10 asker uyuşturucu kaçakçılığından gözaltına alındı

Hollanda Kraliyet Askeri Polisi, uyuşturucu kaçakçılığında rol aldıkları gerekçesiyle 9'u muvazzaf 10 askerin gözaltına alındığını duyurdu.

AA14 Kasım 2022 Pazartesi 18:39 - Güncelleme:
Hollanda'da 10 asker uyuşturucu kaçakçılığından gözaltına alındı
ABONE OL

Kraliyet Polisinden yapılan yazılı açıklamada, bu sabah farklı noktalarda yapılan operasyonlarda 9'u görevde 1'i emekli toplam 10 askerin gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonun askerlerden birinin festival sırasında uyuşturucu kullanmasının ardından yürütülen soruşturmayla başladığı kaydedildi.

Yakalanan askerin telefonunda yapılan incelemeler neticesinde çok sayıda askerin görev saatleri dışında uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik faaliyetlerde bulunduğunun belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, emekli askerin evinde, görevdekilerin Doorn, Amersfoort, Hilversum, Oirschot ve Schaarsbergen'deki kışlalarda, bir askerin ise Almanya'da eğitim sırasında gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturmanın Arnhem savcılığı tarafından yürütüldüğü belirtildi.

  • Hollanda Kraliyet Askeri Polisi
  • Hollanda
  • hollanda askeri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.