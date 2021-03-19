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Dünya

Hollanda'da 5 Türk kökenli aday meclise girdi

Hollanda'da, milletvekili genel seçimlerinde Türk kökenli 5 aday meclise girdi.

DHA19 Mart 2021 Cuma 10:05 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 10:06
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Hollanda Denk Parti Kurucusu Tunahan Kuzu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Şu anda, Rotterdam'da sonuçlar geldi. Rotterdam'da 4'üncü büyük parti olduk. Oylarımız artırdık, oran olarak da artırdık. Üç tane milletvekili çıkardık. Artık Denk Hollanda parlamentosunda kalıcıdır. Denk mücadelesine yeni bir ekiple yeni bir enerjiyle devam edecektir. Bunun için gerçekten çok mutluyum" dedi.

Hollanda Denk Parti Kurucusu Tunahan Kuzu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Şu anda, Rotterdam'da sonuçlar geldi. Rotterdam'da 4'üncü büyük parti olduk. Oylarımız artırdık, oran olarak da artırdık. Üç tane milletvekili çıkardık. Artık Denk Hollanda parlamentosunda kalıcıdır. Denk mücadelesine yeni bir ekiple yeni bir enerjiyle devam edecektir. Bunun için gerçekten çok mutluyum" dedi.

Oyların tamamının sayılması üzerine açıklanan resmi sonuçlarda üyelerinin çoğunu Türklerin ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi sandalye sayısını 3'e çıkardı. Söz konusu sonuçlar, parti merkezinde sevinçle karşılandı. Farid Azarkan ve Tunahan Kuzu'nun ardından üçüncü sırada ise babası Türk olan Stephan van Baarle, Hollanda federal meclisine girmeyi garantiledi.

"HOLLANDA MECLİSİNDE ARTIK KALICIYIZ"

Hollanda Denk Parti Kurucusu Tunahan Kuzu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Şu anda, Rotterdam'da sonuçlar geldi. Rotterdam'da 4'üncü büyük parti olduk. Oylarımız artırdık, oran olarak da artırdık. Üç tane milletvekili çıkardık. Artık Denk Hollanda parlamentosunda kalıcıdır. Denk mücadelesine yeni bir ekiple yeni bir enerjiyle devam edecektir. Bunun için gerçekten çok mutluyum" dedi.

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