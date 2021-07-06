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Dünya

Hollanda'da Amsterdam Ayasofya Camisi'ne saldırı

Hollanda'da Milli Görüş Federasyonuna bağlı Amsterdam Ayasofya Camisi'nin camlarının dün gece bira şişesiyle kırıldığı bildirildi.

AA6 Temmuz 2021 Salı 00:44 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 00:44
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Federasyon'dan yapılan açıklamada, hem cami yönetiminin hem de cemaatin caminin güvenliğinden endişe ettikleri kaydedildi.

Ülkede artan nefret söylemleri ve ırkçı saldırılara dikkat çekilen açıklamada, geçen yıldan bu yana caminin ikinci kez saldırıya uğradığı ifade edildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinden ve ülke yönetiminden, bu tür ırkçı saldırılara karşı ayrım yapmadan karşı çıkmaları ve gerekli tedbirleri almaları çağrısı yapıldı.

Ayasofya Camisi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Cırık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece caminin camlarının bira şişesiyle kırıldığını söyledi.

Cırık, "Emniyet güçleri ve politikacılardan bu tür saldırılara karşı caydırıcı önlemler almalarını bekliyoruz." dedi.

Kamera görüntülerini polisle paylaştıklarını belirten Cırık, saldırganın bir an önce yakalanması durumunda cemaat olarak kendilerini güvende hissedeceklerini dile getirdi.

Daha önce Federasyona bağlı diğer camilere de benzer saldırılar olduğunu belirten Cırık, kalıcı çözüme politikacıların ve güvenlik birimlerinin alacakları tedbirlerle ulaşılabileceğini kaydetti.

Amsterdam Ayasofya Camisi Aralık 2020'de de saldırıya uğramıştı.

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