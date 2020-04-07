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Dünya

Hollanda'da bakımevinde yaşayan 107 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

Hollanda'nın Goeree-Overflakkee adasında bir bakımevinde kalan 107 yaşındaki kadın yakalandığı yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ardından sağlığına kavuştu.

AA07 Nisan 2020 Salı 20:06 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 20:06
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Yerel basında çıkan haberde, adanın Sommelsdijk köyündeki Nieuw Rijsenburgh bakımevinde yaşayan 107 yaşındaki Cornelia Ras'ın, kendisine virüs bulaştığını duyduğunda iyileşemeyeceğini zannettiği ifade edildi.

Haberde, adanın en yaşlısı Ras'ın, bakımevinde gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Ülkede daha önce de 101 yaşında Kovid-19 hastası, tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

Hollanda'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 2 bin 101'e, vaka sayısı ise 19 bin 580'e ulaştı.

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