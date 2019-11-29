Hollanda'da bıçaklı saldırı
Hollanda'nın Lahey kentinde bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı. Saldırıda yaralananlar olduğu açıklandı. Olay yerine acil müdahale ekipleri sevk edildi.
- TRT Haber
Hollanda'nın Lahey şehrinde bulunan en büyük alışveriş caddesinde bıçaklı saldırı gerçekleşti. Saldırı nedeniyle yaralananlar olduğu belirtildi.
Hollanda polisi, 45-50 yaşları arasında bir kişinin arandığını açıkladı.
Yetkililer olay yerine acil müdahale ekiplerinin yönlendirildiğini açıkladı.
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