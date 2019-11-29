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Hollanda'da bıçaklı saldırı

Hollanda'nın Lahey kentinde bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı. Saldırıda yaralananlar olduğu açıklandı. Olay yerine acil müdahale ekipleri sevk edildi.

  • TRT Haber
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Hollanda'nın Lahey şehrinde bulunan en büyük alışveriş caddesinde bıçaklı saldırı gerçekleşti. Saldırı nedeniyle yaralananlar olduğu belirtildi.
 
Hollanda polisi, 45-50 yaşları arasında bir kişinin arandığını açıkladı.
 
Yetkililer olay yerine acil müdahale ekiplerinin yönlendirildiğini açıkladı.

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