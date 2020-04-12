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Dünya

Hollanda'da Kovid-19 vaka sayısı 25 bini aştı

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1174 artarak 25 bin 587'ye ulaşırken, ölü sayısı 94 artışla 2 bin 737 oldu.

AA12 Nisan 2020 Pazar 15:22 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 15:22
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Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünden (RIVM) yapılan açıklamayla Kovid-19 ile ilgili bilgiler güncellendi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte 196 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısının 8 bin 582'ye ulaştığı belirtildi.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 1174 artarak 25 bin 587'ye çıktığı bilgisi paylaşılan açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 94 artışla 2 bin 737 olduğu kaydedildi.

Vakaların 267’sinin çocuk olduğu ve bunların 61’inin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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