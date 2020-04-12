AA 12 Nisan 2020 Pazar 15:22 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 15:22

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünden (RIVM) yapılan açıklamayla Kovid-19 ile ilgili bilgiler güncellendi.



Açıklamada, ülkede son 24 saatte 196 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısının 8 bin 582'ye ulaştığı belirtildi.



Kovid-19 görülen kişi sayısının 1174 artarak 25 bin 587'ye çıktığı bilgisi paylaşılan açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 94 artışla 2 bin 737 olduğu kaydedildi.

Vakaların 267’sinin çocuk olduğu ve bunların 61’inin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

