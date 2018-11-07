Hollanda’da “cami istemiyoruz” deyip ev taşladılar

Hollanda’nın Breda kentinde yeni bir cami yapılmasını kabul etmeyen bir grup kişi cami inşaatının olduğu caddedeki bir evi taşladılar. Breda-Noord bölgesindeki Wisselaar semtindeki Grimminge caddesinde bir evin pencerelerine taşlar atıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri taş atan grubun ‘Burada cami istemiyoruz’ yazan bir mektup bıraktığını açıkladı. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen ev sahibi, polise suç duyurusunda bulundu.

Polis olayı değerlendiriyor

Breda polisinden yapılan açıklamada, “Evin penceresi taş atılarak kırılan camların arasında ‘burada cami istemiyoruz’ yazılı bir not bulundu. Olayın semtte yapılacak olan yeni Türk Camisi ile ilgili olup olmadığı konusunda bir söz söylemek şu anda mümkün değil” ifadesi kullanıldı.

Cami Başkanı: “Üzücü verici olay”

Hollanda Diyanet Vakfı Breda Yeni Camii Başkanı Hakan Tek, “HDV Breda Yeni Camii 1982 yılında birinci nesil tarafından inşa edilmişti. Gelinen noktada camimiz, nüfusun artısı ile ihtiyaçları karşılayamaz hale geldi. Bu sebepten dolayı 2016 yılında başka bir bina ve beraberinde yeşil alan satın alınmıştır” açıklamasında bulundu. Tek, “Bu yeşil alanda yeni cami inşa edilmesine karşı çıkanlar oldu. Caminin inşası yapılmaması için imza kampanyası başlatıldı ve caminin yapılmasına engel olmak için çeşitli yollara başvuranlar olmakta. Geçtiğimiz Eylül ayında cami inşası hakkında belediye tarafından düzenlenen bilgilendirme gününde sert sözlerin sarf edildiğini gördük. Cami inşasını karşı çıkanların mahallede ‘cami istemiyoruz’ diye etrafa duvarlara ve trafik levhalarına yapışkanlar yapıştırarak ‘cami istemiyoruz’ cümleleri paylaşılmakta. Bir evin penceresi taşlanması elbette hoş bir tutum değil. İnşallah bir daha böyle üzücü olaylar yaşanmaz” diye konuştu.