İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2021 Perşembe / 5 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3505
  • EURO
    8,793
  • ALTIN
    409.886
  • BIST100
    1571.35
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hollanda'da dev narkotik operasyonu: 4 ton kokain ele geçirildi
Dünya

Hollanda'da dev narkotik operasyonu: 4 ton kokain ele geçirildi

Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda Ekvator'dan gelen bir gemide 4 ton kokain ele geçirildi.

AA18 Mart 2021 Perşembe 13:23 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 13:23
ABONE OL

Rotterdam Savcılığından yapılan açıklamada, Ekvator'dan gelen bir gemideki konteyner içerisinde piyasa değeri 300 milyon avrodan fazla olan 4 ton kokaine el konulduğu belirtildi.

Açıklamada, 4 bin 425 paket içerisine gizlenmiş kokainin Anvers Limanı'ndan geldiği ve Rotterdam'daki bir meyve firmasına gönderildiği kaydedildi.

Şubat ayında Hollanda'ya gönderilmek üzere Almanya'nın Hamburg Limanı'nda Paraguay'dan gelen bir gemide 16,1 ton ve Belçika'nın Anvers Limanı'nda Panama'dan gelen bir gemide 7,5 ton kokain ele geçirilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.