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Dünya

Hollanda'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Hollanda'nın Rotterdam kentinde binlerce kişi, Filistin'e destek vermek amacıyla Binnenrotte Meydanı'nda bir araya geldi.

AA23 Ekim 2023 Pazartesi 00:54 - Güncelleme:
Hollanda'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
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İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için düzenlenen gösteriye katılan yaklaşık 10 bin kişi, Rotterdam Mahkemesine yürüdü.

Gösteride yapılan konuşmalarda, Hollanda'nın İsrail'i desteklemesi eleştirildi.

Hollanda'nın bir an evvel İsrail'e desteğini kesmesi talebinde bulunan göstericiler, İsrail'in Filistinlilere 75 yıldır baskı uyguladığına ve zulüm yaptığına dikkati çekti.

"Filistin için tek yürek, şiddeti hemen durdur" pankartını taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin" ve "İsrail terörist, Netanyahu terörist" sloganları attı.

Filistin, Türkiye ve diğer ülkelerin bayraklarını taşıyan göstericiler, "Bebek katili", "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak", "Gazze'de her 15 dakikada bir çocuk öldürülüyor", "Apartheid'a hayır, soykırıma hayır, özgür Filistin" yazılı dövizler taşıdı.

Geniş güvenlik önlemleriyle gerçekleştirilen gösteri yaklaşık 4 saat sürdü.

  • Rotterdam destek
  • Filistine dayanışma
  • Binnenrotte Meydanı

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