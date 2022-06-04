Hollanda'da 'havalimanı' krizi! Çözüm bulunamıyor

Amsterdam Schiphol Havalimanı yetkilileri nisandan bu yana devam eden yoğunluğa çözüm bulmakta zorlanıyor.
Hollanda Kraliyet Havayolları KLM'nin yer hizmetleri görevlilerinin, 23 Nisan sabahı başlattığı grev sona ermesine rağmen Hristiyanların kutladığı Pentikost günü tatili sebebiyle Schiphol Havalimanı kapısından dışarı uzanan yüzlerce metrelik güvenlik kuyruğu oluştu.
Schiphol Havalimanı'ndan yapılan açıklamada uçuşuna 4 saatten az kalan yolculara "Havalimanına gelmeyin" uyarısı yapıldı.
Yolculardan gerekmedikçe yanlarına valiz almamalarını tavsiye eden yetkililer, yolcuların kabine alacakları eşyaların da tek valizde birleştirilmesini istedi.
Yoğunluk sebebiyle uçuşuna 4 saatten fazla vakit olan yolcular, havalimanı dışındaki özel bölümde bekletiliyor.
KLM Havayollarından geçen hafta yapılan açıklamada, havalimanındaki yoğunluk sebebiyle günlük 50'ye yakın uçuşun iptal edildiği belirtildi.
İstanbul-Amsterdam seferi yapan bazı uçaklar, Schipol'deki yoğunluk sebebiyle rötarlı kalktı.