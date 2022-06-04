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Dünya

Hollanda'da 'havalimanı' krizi! Çözüm bulunamıyor

Hollanda'daki Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda, personel eksikliği ve tatil sezonu nedeniyle oluşan yoğunluğu azaltmak için uçuşların iptal edilmesi ve ek tedbirlere başvurulmasına rağmen çözüm bulunamıyor.

AA4 Haziran 2022 Cumartesi 19:10 - Güncelleme:
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Amsterdam Schiphol Havalimanı yetkilileri nisandan bu yana devam eden yoğunluğa çözüm bulmakta zorlanıyor.

Hollanda Kraliyet Havayolları KLM'nin yer hizmetleri görevlilerinin, 23 Nisan sabahı başlattığı grev sona ermesine rağmen Hristiyanların kutladığı Pentikost günü tatili sebebiyle Schiphol Havalimanı kapısından dışarı uzanan yüzlerce metrelik güvenlik kuyruğu oluştu.

- "UÇUŞA 4 SAATTEN ÖNCE GELMEYİN" UYARISI

Schiphol Havalimanı'ndan yapılan açıklamada uçuşuna 4 saatten az kalan yolculara "Havalimanına gelmeyin" uyarısı yapıldı.

Yolculardan gerekmedikçe yanlarına valiz almamalarını tavsiye eden yetkililer, yolcuların kabine alacakları eşyaların da tek valizde birleştirilmesini istedi.

Yoğunluk sebebiyle uçuşuna 4 saatten fazla vakit olan yolcular, havalimanı dışındaki özel bölümde bekletiliyor.

- KLM ÇOK SAYIDA SEFERİNİ İPTAL ETTİ

KLM Havayollarından geçen hafta yapılan açıklamada, havalimanındaki yoğunluk sebebiyle günlük 50'ye yakın uçuşun iptal edildiği belirtildi.

İstanbul-Amsterdam seferi yapan bazı uçaklar, Schipol'deki yoğunluk sebebiyle rötarlı kalktı.

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