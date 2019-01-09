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Hollanda’da İran Büyükelçiliği'ne saldırı

Hollanda’da bir grup protestocu İran Büyükelçiliğine girmeye çalışarak tabancayla ateş etti.

  • İHA
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Bir grup gösterici Lahey kentinde bulunan İran Büyükelçiliğine girmeye çalıştı. Göstericilerden birinin, 2017 yılında Lahey'de öldürülen İranlı Ahmad Nissi'nin oğlu olduğu belirtildi. Polis tarafında yapılan açıklamada, “Büyükelçilik binasına girebilmek için demir parmaklarının üzerine çıkmaya çalıştı. Büyükelçilik binasına taş attıkları ve tabancayla ateş ettikleri tespit edildi. Olaylar ile ilgili olarak kamu düzenini bozma girişiminde bulunan 4 protestocu tutuklandı” denildi.

Hollanda İstihbarat Servisi AIVD, İran İstihbarat Servisinin Hollanda’da iki cinayetin arkasında olabileceğini açıklamıştı.

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