İslam düşmanı Wilders için tehlike çanları çalıyor

DHA 01 Şubat 2021 Pazartesi 16:04 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 17:54

Hollanda'da genel seçimlere 1,5 ay kala ülkede siyasette gerilim yükseldi. Ülkede ana muhalefetteki İslam karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders kendi ülkesinden de istenmeyen kişi ilan edildi.

"AŞIRI SAĞCI PARTİ KAPATILSIN"

Ülkenin önde gelen ulusal gazetelerinden Trouw, seçim programında "Hollanda'da İslam'ı yasaklamayı, camileri kapatmayı ve ülkeye Müslüman göçmen gelişini engllemeyi" vadeden aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) kapatılmasını istedi. Öte yandan PVV lideri Wilders da gazeteyi, "başına ödül koymakla" ve kendisine karşı nefret söylemi kullanmakla suçladı.

"PVV ANAYASAYI İHLAL EDİYOR"

Trouw gazetesinin yazar kadrosu tarafından hafta sonu kaleme alınan, "PVV anayasayı ihlal ediyor" başlılıklı başyazıda, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ayrıştırıcı söyleminin, Hollanda politikasına da yansıdığı kaydedildi. PVV lideri Wilders ve Demokrasi Forumu Partisi (FvD) lideri Thierry Baudet'in "son derece ayrımcı açıklamalarına" artık şaşılmadığı vurgulanan başyazıda, "Irkçılık ve ayrımcılık asla normal hale gelmemeli" ifadelerine yer verildi. Öte yandan, Hollanda Anasayası'nın 1. maddesinin, her türlü ayrımcılığı yasakladığına işaret edilen yazıda, aşırı sağcı partilerin seçim programlarının, anayasaya aykırı olduğu vurgulandı. Ülke,17 Mart'ta yasama organı Temsilciler Meclisi'nin 150 üyesini belirlemek amacıyla genel seçime gidecek.