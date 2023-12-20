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Dünya

Hollanda'da İsrail'in katlettiği Filistinli çocuklar anıldı

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar için anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Filistinli çocuklar için yaklaşık 8 bin çift ayakkabı bırakıldı.

AA20 Aralık 2023 Çarşamba 18:42 - Güncelleme:
Hollanda'da İsrail'in katlettiği Filistinli çocuklar anıldı
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Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı tarafından Rotterdam'daki Binnenrotte Meydanı'nda organize edilen etkinlikte, Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden binlerce çocuk anıldı.

İsrail'in saldırılarında öldürülen çocuklara dikkati çekmek amacıyla meydana yaklaşık 8 bin çift çocuk ayakkabısı bırakıldı.

Etkinlikte, Gazze'de hayatını kaybeden binlerce çocuğun adı ve yaşı okundu.

Gazze'de her 10 dakikada bir çocuğun öldürülmesine dikkati çekmek için meydana her 10 dakikada bir çift ayakkabı konuldu.

Gönüllüler, meydandan geçenlere Gazze'de yaşananları anlatan broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.

Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı Yöneticisi Esther van der Most, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meydanda 8 bin çift ayakkabı bulunduğunu söyledi.

"Son 75 günde Gazze'de 8 binden fazla çocuk öldürüldü. Bu ayakkabıları, kaç çocuktan bahsedildiğine dikkati çekmek için topladık. Böylece insanlar onlar hakkında bir şeyler hissedebilsin, Filistinliler de insan olarak görülebilsin. "Yas tutmak ve öldürülen çocukları anmak için, ama her şeyden önce artık dur demek için buradayız. Filistinli çocukları öldürmeyi bırakın. İşgali durdurun, her şeyi durdurun." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldürüldü, 52 bin 586 kişi de yaralandı.

  • Rotterdam anma etkinliği
  • israil saldırısı
  • 8 bin ayakkabı

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