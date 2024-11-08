İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2024 Cuma / 7 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,352
  • EURO
    37,0447
  • ALTIN
    2976.12
  • BIST100
    8946.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Hollanda'da İsrailli taraftarlara saldırı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Ajax'a konuk olan Maccabi Tel Aviv takımının taraftarları maç sonunda saldırıya uğradı. 10 kişinin yaralandığını açıklayan İsrail, taraftarların Hollanda'dan tahliyesi için iki uçak gönderildiğini belirtti.

8 Kasım 2024 Cuma 07:21 - Güncelleme:
Hollanda'da İsrailli taraftarlara saldırı
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Ajax, Johan Cruijff Arena'da Maccabi Tel Aviv'i konuk etti.

Maçı 5-0 kazanan Ajax puanını 10 yaptı ve averajla ilk sırada yer aldı. Maccabi Tel Aviv ise henüz puanla tanışamadı.

Maçı izlemeye Hollanda'ya giden İsrailli taraftar grubu saldırıya uğradı.

10 kişinin yaralandığını açıklayan İsrail, taraftarların Hollanda'dan tahliyesi için iki uçak gönderildiğini belirtti.

BEŞİKTAŞ MAÇI TARAFSIZ SAHADA OYNANACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv arasında 28 Kasım Perşembe günü İstanbul'da oynanması gereken maç, UEFA'nın kararıyla tarafsız sahaya alındı.

Maçın oynanacağı ülke ve stadyum hafta sonuna kadar belli olması bekleniyor.

BASKETBOL MAÇI SIRBİSTAN'DA OYNANMIŞTI

Beşiktaş Basketbol Takımı da İsrail ekibi Hapoel Shlomo maçını İstanbul'da değil güvenlik gerekçesiyle tarafsız saha olarak Sırbistan'da oynamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.