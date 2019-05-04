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Hollanda'da kahraman Türk berber hayat kurtardı

Hollanda'da Türk kökenli berber, arabasıyla kanala düşen Hollandalıyı, gözünü kırpmadan suya atlayarak kurtardı.

  • AA
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Hollanda'nın Vlaardingen kentinde bir berber dükkanında çalışan Kırşehirli 25 yaşındaki Hacı Altıntaş, cuma günü çalıştığı esnada, dükkanın önünde arabasıyla kanala düşen 79 yaşındaki Hollandalıyı kurtarmak için tereddüt etmeden suya atladı.

Hollandalının hayatını kurtaran Altıntaş, ülkedeki yerel medya tarafından "kahraman" olarak haberleştirildi.

Arabasıyla kanala düşen Hollandalı olaydan bir gün sonra berber dükkanına gelerek Altıntaş'a teşekkür etti.

Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, berber dükkanının önünde bir olay olduğunu fark ettiğinde hemen dışarıya koştuğunu belirterek, "O an arabanın içinde kendi dedemi görüyor gibi oldum. Olay yerine gelenlerin adamı kurtarmak yerine telefonlarıyla çekim yaptıklarını gördüm. Ben de tereddüt etmeden cebimdeki eşyaları çıkardım ve adamı kurtarmak için suya atladım." diye konuştu.

Kanala düşen adamı kurtardıktan sonra eve gidip üstünü değiştirerek tekrar işine devam ettiğini kaydeden Altıntaş, "Olayın olduğu gün kanala düşen adamla görüşemedim. Bugün teşekkür etmek için berber dükkanına geldi ve 'o an nasıl bir panik içinde olduğumu anlatamam, benim hayatımı kurtardın' diyerek ağlamaya başladı." dedi.

Altıntaş, olay yerinde bulunan çok sayıda kişi arasından kanala atlayarak bir hayat kurtardığı için gurur duyduğunu dile getirdi.

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