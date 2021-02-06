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Dünya

Hollanda'da korkutan araştırma: Gençlerin yüzde 82'si pandemi nedeniyle tükenmişlik sendromu riski altında

Hollanda'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı gençlerin yüzde 82'sinde tükenmişlik sendromu riski olduğu bildirildi. Rakamların sadece endişe verici olmadığını ifade eden NCPSB Müdürü Theo Immer, yaklaşan 'felaketi' önlemek için hiçbir şey yapılmamasının da şok edici olduğunu belirtti.

AA06 Şubat 2021 Cumartesi 16:29 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 16:29
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Ulusal Stres ve Tükenmişliği Önleme Merkezince (NCPSB) yapılan araştırmada, ülkede neredeyse tüm gençlerde psikolojik sorun tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Araştırmaya göre, gençlerin yüzde 82'sinde Kovid-19'dan dolayı tükenmişlik sendromu riski mevcut.

NCPSB Müdürü Theo Immers yaptığı yazılı açıklamada, tüm bir neslin yok olmasından korktuğunu belirterek "Kovid-19 öncesinde tükenmişlik sendromu zaten halk arasında bir numaralı hastalıktı. Ancak bu oran tüm halk arasında yüzde 17,3 iken yapılan araştırmadan sonra bunun sadece gençlerde yüzde 82 civarında olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Rakamların sadece endişe verici olmadığını ifade eden Immer, yaklaşan "felaketi" önlemek için hiçbir şey yapılmamasının da şok edici olduğunu belirtti.

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