Hollanda'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 122 artışla 2 bin 945 oldu

AA 14 Nisan 2020 Salı 15:51 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 15:51

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.



Buna göre, ülkede son 24 saatte 210 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla birlikte hastaneye kaldırılan kişi sayısı 8 bin 939'a ulaştı.



Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 868 artarak 27 bin 419'a çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 122 artışla 2 bin 945'e yükseldi.

- PASKALYA BAYRAMI'NDA KOVİD-19 ÖNLEMLERİNE UYMAYAN 1800 KİŞİYE PARA CEZASI



Yerel medyadaki haberlerde, 2 gün süren Paskalya Bayramı'nda Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek için alınan önlemlere uymayan yaklaşık 1800 kişiye para cezası kesildiği belirtildi.



Rotterdam kentinde pazartesi günü bir apartmanın çatısında mangal yapan 17 kişiye toplam 6 bin 783 avro ceza verildiği aktarıldı.



Aile hekimlerinin, bu zamana kadar ve bundan sonra RIVM'in test yapmadığı ama ölüm raporuna "Kovid-19'dan vefat ettiği" yazılan kişilerin sayısını tespit edecekleri bilgisi de paylaşıldı.



Ülkede, dışarıda 3 ve daha fazla kişinin bir araya gelmesi, kişiler arasında 1,5 metreden az mesafe olması halinde kuralları ihlal eden kişilere 400 avroya kadar ceza uygulanıyor.