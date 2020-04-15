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Dünya

Hollanda'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 134 oldu

Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 734 artarak 28 bin 153'e ulaşırken, ölü sayısı 189 artışla 3 bin 134 oldu.

AA15 Nisan 2020 Çarşamba 15:36 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 15:36
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Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, ülkede son 24 saatte 188 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısı 9 bin 127'ye ulaştı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 734 artarak 28 bin 153'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 189 artışla 3 bin 134'e yükseldi.

Vakaların yaklaşık 8 bininin sağlık personelinden oluştuğu, 306’sının ise çocuk olduğu ve bunların 65’inin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

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