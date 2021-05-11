İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2021 Salı / 29 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2813
  • EURO
    10,1007
  • ALTIN
    489.094
  • BIST100
    1444.87
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hollanda'da Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinde ikinci aşamaya 19 Mayıs'ta geçilebilecek
Dünya

Hollanda'da Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinde ikinci aşamaya 19 Mayıs'ta geçilebilecek

Hollanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan tedbirlerde başlayan gevşeme planında ikinci aşamaya 19 Mayıs'ta geçilebileceğini açıkladı.

AA11 Mayıs 2021 Salı 22:03 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 22:04
ABONE OL

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, düzenlediği ortak basın toplantısında, rakamların salgında üçüncü dalganın aşıldığının göstermesi durumunda bazı tedbirlerin 19 Mayıs'tan itibaren kaldırılacağını duyurdu.

Rutte, salgının olumsuz seyretmesi durumunda hükümetin gevşeme planını durdurabileceği uyarısında bulundu.

Hastanelere yatırılan ağır hasta sayısının günlük 250 civarında olduğunu kaydeden Rutte, bu rakamın yüzde 20 düşürülmesinin beklendiğini ifade etti.

Bakan Jonge ise yaz tatilinin başında Hollandalıların üçte ikisinin aşılanmasını planladıklarını kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.