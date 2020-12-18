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Dünya

Hollanda'da Kovid-19 vaka sayısında yeni günlük rekor

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 12 bin 844 kişiye tanı konularak başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

AA18 Aralık 2020 Cuma 17:43 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 17:43
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Hollanda Devlet Sağlık ve Çevre Enstitüsünden (RIVM) sitesinde paylaşılan verilere göre, alınan birçok önleme rağmen vaka sayısı son 24 saatte 12 bin 844 artışla 652 bin 525'e yükseldi.

Bu, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Son 24 saatte 77 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ülkede toplam can kaybı 10 bin 321'e çıktı.

Hükümet hafta başında 19 Ocak 2021 tarihine kadar daha sıkı karantina kurallarına geçildiğini duyurmuştu. Bu kapsamda okullar dahil, tüm pazar ve mağazalar kapatılmıştı.

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