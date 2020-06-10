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Dünya

Hollanda'da maske takma zorunluluğu, burka yasağını yeniden gündeme getirdi

Hollanda'da toplu taşıma araçlarında maske takma mecburiyeti getirilmesi ülkede burka yasağını yeniden gündeme geldi. Avukat Bram Horenblas, koronavirüs nedeniyle sağlık açısından korunmada etkili olmayan bir maske ile burka yasağını kıyaslayarak, 'Başkalarının kendi dinlerini kendi yolları ile yaşamalarına hazır değiliz ve bu utanç verici' dedi.

İHA10 Haziran 2020 Çarşamba 18:06 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 18:06
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Hollanda’da 1 Haziran’dan itibaren toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yüz maskesi takma zorunluluğu getirildi. Karar ile birlikte Hollanda’da burka yasağı tekrar tartışma konusu oldu. Ülkede 2 yıl önce getirilen "sınırlı burka yasağı", yüz yüze iletişimi engelleyecek kıyafet giyenleri ihlal durumunda 410 Euro para cezasına çarptırılmasına karar verilmişti. Hollanda’da sadece 200’e yakın burkalı kadın bulunmasına rağmen söz konusu yasak, Senato onayından geçmişti. Yasaya göre, yüzü tamamen örten, sadece gözlerin açığa çıkacağı veya tanınmayacak şekilde örtmek yasak. Söz konusu yasak, eğitim kurumlarında, toplu taşıma araçlarında, devlet kurumlarında ve hastanelerde geçerli. İlgili kişinin yüzünü nasıl ve hangi malzeme ile kapladığı önemli olmamakla beraber sağlık veya güvenlik nedenleriyle yüz üstü giysiler için istisna olabileceği belirtilmişti.

Maske takma zorunluluğu, burka yasağını yeniden gündeme getirdi

Hollanda’da 1 Haziran itibari ile toplu taşımada "cerrahi maske" zorunluluğu olmaksızın yüz maskesi takma zorunluluğu getirildi. Alınan kararda, "Kişinin yüzünü nasıl ve hangi malzeme ile kapladığı önemli değildir" ifadeleri yer aldı. Alınan yeni karar ülkede tartışmalara neden oldu. Hükümetin maske zorunluluğu kararının aslında sağlığı korumadığı yönünde yorumlar yapıldı. Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) ise yaptığı açıklamada, tıbbi olmayan ağız maskelerinin enfeksiyonları yüzde 5 oranında engellediğini belirtti.

"Utanç verici"

Avukat Bram Horenblas, "Ağız maskesi takma yükümlülüğü bize gerçekten ne öğretiyor? Burka yasağının arkasındaki gerçeği. Toplum olarak bizi korunduğundan emin olmadığımız bir maske ile yüz görünürlüğünü hiçe sayabiliyoruz. Fakat başkalarının kendi dinlerini kendi yolları ile yaşamalarına hazır değiliz ve bu utanç verici" ifadelerini kullandı.

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