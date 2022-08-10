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Dünya

Hollanda'da orman yangını! Bölgedeki tatilciler tahliye edildi

Hollanda'nın güneyindeki sahil bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle bölgedeki tatilciler tahliye edildi. Öte yandan İtalya'nın kuzeybatısında Savona kenti yakınlarında çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangınında 120 kişinin tahliye edilmişti.

AA10 Ağustos 2022 Çarşamba 01:41 - Güncelleme:
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Ülkenin güney sahilindeki Zeeland'da çıkan yangına helikopterle havadan müdahale edildi.

Yangından etkilenen bölgedeki tatilciler tahliye edildi, sahil yolu trafiğe kapatıldı.

Avrupa'da aşırı sıcaklıklar ve kuraklık orman yangını riskini arttırıyor.

İTALYA'DA DA TAHLİYELER BAŞLAMIŞTI

İtalya'nın kuzeybatısında Savona kenti yakınlarında çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangınında 120 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Savona kentine bağlı Villanova d'Albenga ile Arnasco kasabaları arasındaki ormanlık alanda çıkan yangının, 36 saattir söndürülemediği ve durumun kritik olduğu belirtildi.

Yangında bazı evlerin yandığı, bazı evlerin de alevlerin tehdidi altında olduğu, bu nedenle de bölgeden 120 kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Yangına karadan 60 kadar itfaiye eri, havadan da 3 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiği aktarıldı.

Bölgeden geçen kara yolu ile demir yolu ulaşımında aksaklıklar ve kesintiler yaşandığı da ifade edildi.

Villanova d'Albenga Belediye Başkanı Pietro Balestra, yaptığı açıklamada, "Dün gece olanlar, daha önce hiç görülmemiş bir şeydi. Yangın, her şeyi yok etti ve her yerde panik sahneleri vardı." dedi.

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