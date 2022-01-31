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Dünya

Hollanda'da salgın rakamları rekor kırdı

Hollanda'da son 24 saatte 112 bin 278 kişide Kovid-19 tespit edildi. Buna göre, salgının başından bu yana vakalarda ilk defa 100 bin barajı geçildi.

AA31 Ocak 2022 Pazartesi 18:28 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 01:14
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Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünden (RIVM) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte belirlenen 112 bin 278 vaka ile salgının başlangıcından bu yana ilk defa 100 bin barajı geçildi ve en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Toplam vaka sayısının 4 milyon 432 bin 535 çıktığı ülkede, son 24 saatte 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 21 bin 277'ye yükseldi.

Hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 90 artarak 1247'ye ulaşırken, yoğun bakımdaki hasta sayısı 2 artarak 211 oldu.

Ülkede son bir haftada günlük vaka sayısı ortalamada 68 bini geçerken, yaklaşık 2,5 ay yürürlükte kalan kapanma tedbirlerine 25 Ocak'ta 6 haftalığına son verilmişti.

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